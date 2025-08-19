ECONOMIE
Oklahoma legt leraren uit New York en Californië 'woke-test' op

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 17:29
anp190825153 1
OKLAHOMA CITY (ANP) - Leraren uit de Amerikaanse staten New York en Californië die aan de slag willen gaan in Oklahoma moeten voortaan bewijzen dat ze niet te links of 'woke' zijn, melden onder meer The Washington Post en MSNBC News. De onderwijsautoriteiten van Oklahoma hebben een vragenlijst van vijftig vragen opgesteld en noemen die de "America First-test", vernoemd naar het beleid van president Donald Trump.
Lerarenbonden zijn tegen de nieuwe test en spreken van een "politieke stunt". Ze zijn bang dat leraren worden afgeschrikt door de test en dat het lerarentekort in de staat erdoor verergert.
De vragen gaan onder meer over de Amerikaanse regering, religie en gender. Ryan Walters, de omstreden baas van de onderwijsautoriteiten van Oklahoma, zegt dat hij wil voorkomen dat kinderen geïndoctrineerd worden met linkse denkbeelden. Walters wilde eerder onder meer dat alle leerlingen op school zouden leren dat er "discrepanties" plaatsvonden bij de presidentsverkiezingen van 2020.
