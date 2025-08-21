Griekspoor treft Mannarino op US Open, Van de Zandschulp Rune

NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Fransman Adrian Mannarino. Botic van de Zandschulp kent een lastige loting met de als elfde geplaatste Deen Holger Rune als eerste tegenstander.

Griekspoor is als 29e geplaatst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Hij is de nummer 31 van de wereldranglijst. Zijn 37-jarige Franse tegenstander is de nummer 73. De twee tennissers speelden één keer eerder tegen elkaar, toen won Griekspoor.

Van de Zandschulp treft met Rune, de nummer 11 van de wereld, een tegenstander van wie hij twee keer eerder verloor. Beide keren was dat in de finale van het graveltoernooi van München, in 2022 en 2023.

Jesper de Jong kan zich via de kwalificaties nog bij zijn twee landgenoten voegen in het hoofdtoernooi.