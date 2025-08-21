ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekspoor treft Mannarino op US Open, Van de Zandschulp Rune

Sport
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 18:45
anp210825176 1
NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Fransman Adrian Mannarino. Botic van de Zandschulp kent een lastige loting met de als elfde geplaatste Deen Holger Rune als eerste tegenstander.
Griekspoor is als 29e geplaatst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Hij is de nummer 31 van de wereldranglijst. Zijn 37-jarige Franse tegenstander is de nummer 73. De twee tennissers speelden één keer eerder tegen elkaar, toen won Griekspoor.
Van de Zandschulp treft met Rune, de nummer 11 van de wereld, een tegenstander van wie hij twee keer eerder verloor. Beide keren was dat in de finale van het graveltoernooi van München, in 2022 en 2023.
Jesper de Jong kan zich via de kwalificaties nog bij zijn twee landgenoten voegen in het hoofdtoernooi.
Vorig artikel

Israël ontkent bericht dat er veel meer burgers Gaza zijn gedood

Volgend artikel

Bronnen: Poetin wil Donbas en geen NAVO-toetreding en troepen

POPULAIR NIEUWS

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

ANP-531267860

Snelladers stoten hoge concentraties fijnstof uit: ’Plaats ze niet bij scholen en ziekenhuizen’