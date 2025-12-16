ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky na overleg in Berlijn: nog geen ideaal vredesplan

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 1:20
anp161225002 1
BERLIJN (ANP) - Er ligt nog geen "ideaal vredesplan" op tafel, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na overleg met de belangrijkste Europese leiders en Amerikaanse onderhandelaars in Berlijn. Zelensky noemt de huidige ontwerptekst van het vredesplan een "werkversie", meldt persbureau Reuters.
De Verenigde Staten willen snel vrede, maar Oekraïne moet de kwaliteit van die vrede waarborgen, aldus Zelensky. Hij wil daarvoor "sterke veiligheidsgaranties" van de Amerikanen. De partijen zijn dicht bij een overeenkomst daarover, aldus de Oekraïense president.
Kyiv steunt het idee van een staakt-het-vuren tijdens de kerstperiode, in het bijzonder wat betreft aanvallen op de energie-infrastructuur. Dat zei Zelensky op WhatsApp tegen journalisten, meldt Reuters.
Als Rusland een vredesplan afwijst, dan zal Oekraïne de Verenigde Staten vragen om extra wapens, waaronder langeafstandswapens, en druk op sancties tegen Rusland, aldus Zelensky.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Schermafbeelding 2025-12-15 om 06.57.12

Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw vermoord gevonden in hun huis

Loading