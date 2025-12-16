Zelensky na overleg in Berlijn: nog geen ideaal vredesplan

BERLIJN (ANP) - Er ligt nog geen "ideaal vredesplan" op tafel, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na overleg met de belangrijkste Europese leiders en Amerikaanse onderhandelaars in Berlijn. Zelensky noemt de huidige ontwerptekst van het vredesplan een "werkversie", meldt persbureau Reuters.

De Verenigde Staten willen snel vrede, maar Oekraïne moet de kwaliteit van die vrede waarborgen, aldus Zelensky. Hij wil daarvoor "sterke veiligheidsgaranties" van de Amerikanen. De partijen zijn dicht bij een overeenkomst daarover, aldus de Oekraïense president.

Kyiv steunt het idee van een staakt-het-vuren tijdens de kerstperiode, in het bijzonder wat betreft aanvallen op de energie-infrastructuur. Dat zei Zelensky op WhatsApp tegen journalisten, meldt Reuters.

Als Rusland een vredesplan afwijst, dan zal Oekraïne de Verenigde Staten vragen om extra wapens, waaronder langeafstandswapens, en druk op sancties tegen Rusland, aldus Zelensky.