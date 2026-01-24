ECONOMIE
Code oranje in het noordoosten verlengd

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:16
DE BILT (ANP) - De waarschuwing voor gladheid door ijzel voor het noordoosten van het land is verlengd. Oorspronkelijk liep code oranje tot 11.00 uur, maar in Overijssel duurt deze nu tot 12.00 uur, in Drenthe tot 13.00 uur en in Groningen tot 14.00 uur.
Na afloop van code oranje geldt in die drie provincies en Friesland tot zondagochtend code geel. De kans op gladheid blijft bestaan, eerst door ijzelrestanten en vanaf zaterdagavond ook weer door bevriezing van natte weggedeelten, aldus het KNMI. Zaterdagochtend gebeurden in het noorden al enkele ongelukken op de weg door de gladheid.
