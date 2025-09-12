ECONOMIE
Bronnen tegen CBS News: naam verdachte moord Charlie Kirk bekend

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 1:54
SALT LAKE CITY (ANP) - Rechercheurs hebben de naam van de persoon die ze als verdachte voor de moord op Charlie Kirk op het oog hebben - in de Verenigde Staten 'person of interest' genoemd - volgens drie bronnen tegen CBS News. Er is nog geen arrestatiebevel uitgevaardigd.
Eerder op donderdag verspreidde de FBI twee foto's van de persoon die Charlie Kirk zou hebben doodgeschoten. Het is een persoon in een zwart shirt met een plaatje erop, een pet op het hoofd en een zonnebril. Er is ook een beloning tot 100.000 dollar (85.000 euro) uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van de verdachte.
De politie heeft het wapen dat bij de beschieting is gebruikt in handen. Er zouden ook een voetafdruk en arm- en handafdrukken zijn gevonden.
De onder jongeren invloedrijke conservatieve activist Kirk werd woensdag neergeschoten op de Utah Valley University, niet ver van Salt Lake City, en overleed later aan zijn verwondingen.
