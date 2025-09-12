ECONOMIE
Uitslaande brand aan de Elfde Wijk in Rheezerveen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 1:07
anp120925003 1
RHEEZERVEEN (ANP) - Aan de Elfde Wijk in het Overijsselse Rheezerveen is in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio IJsselland. Daarbij zou een dak van een boerderij in brand staan.
De brand brak rond 00.15 uur uit en werd binnen twee minuten opgeschaald naar 'grote brand'. Over eventuele gewonden en de exacte omvang van de brand is nog niets bekend.
De veiligheidsregio draagt omwonenden op de ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
