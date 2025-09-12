ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veelbelovend PVV-programma blijkt extreem duur: Wat betekent dit voor de economie?

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 12 september 2025 om 6:02
Scherm­afbeelding 2025-09-12 om 06.21.10
De PVV heeft een prachtig uitgebreid programma - het is ook wel eens 1 A4'tje geweest - waarin Henk Een Ingrid én het Nederland van 1960 wordt beloofd én heel veel prettige dingen.
En het goede nieuws is: de plannen zijn doorgerekend. Dat heeft Wilders uiteraard niet zelf laten doen. Econoom Wim Suyker, die vroeger bij de Planbureau werkte, heeft dat gedaan en de resultaten staat uitgebreid in ESB het economentijdschrift.
Niet alle voornemens van Geert kon de econoom beoordelen. Sommige plannen zijn te vaag, andere onuitvoerbaar of verboden. Maar de rest kon worden berekend.
En de plannen zijn extreem duur. Het begrotingstekort zal sterk stijgen, evenals de prijzen. Op korte termijn levert het geld voor boodschappen voor de mensen op. Op wat langere termijn zullen er veel onvervulbare vacatures komen (vooral door de verlaging van de AOW-leeftijd) en zal de kredietwaardigheid van Nederland afnemen, wat hogere rentes betekent.
En op nog langere termijn gaan we er allemaal aan: volgens de PVV warmt de aarde niet op en hoeven we daar dus ook niks tegen te doen.
Kernbeeld
  • Het PVV‑programma vergroot het overheidstekort in 2030 met circa 25 miljard euro (ongeveer 1,8% bbp), vooral door hogere uitgaven en belastingverlagingen. Structureel loopt het tekort verder op, mede door blijvende lasten zoals een lagere AOW‑leeftijd. Zonder inverdieneffecten komt het cumulatieve negatieve saldo uit op circa 61 miljard euro na 2030.
  • Macro-economisch werkt het programma op korte termijn groei‑verhogend en werkloosheid‑verlagend, maar ook inflatie‑opdrijvend. De verlaging van de AOW‑leeftijd verkleint het arbeidsaanbod en vergroot de loondruk, wat de prijsstijgingen versterkt.
Begroting: uitgaven en lasten
  • Extra uitgaven (+16 mrd in 2030): vooral defensie, zorg en AOW. Defensie-uitgaven fors omhoog; richting 2,8% bbp in 2030 (t.o.v. 2,1% in het basispad), geraamd op +9,1 mrd euro.Zorg: afschaffing eigen risico (+3,0 mrd) en mondzorg in het basispakket (+2,4 mrd) – verschuiving van private naar collectieve uitgaven.AOW‑leeftijd terug naar 65 jaar: netto +6,5 mrd.Veiligheid: 10.000 extra agenten (+1,5 mrd).Klimaatfondsmiddelen grotendeels schrappen (uitgezonderd kernenergie) en beëindiging SDE/klimaatsubsidies leveren ombuigingen op, maar beperkt t.o.v. de intensiveringen.Afschaffing NPO: ombuiging van circa 0,7 mrd.Ontwikkelingshulp beëindigen: ombuiging van circa 4,1 mrd (met uitzonderingen).
  • Lastenmaatregelen (−9 mrd in 2030): per saldo belastingverlaging. Nultarief btw op boodschappen: −7,6 mrd. ESB wijst op juridische risico’s (neutraliteitsbeginsel) en forse uitvoeringscomplexiteit voor de Belastingdienst.Btw op gas/elektra van 21% naar 9%: −2,2 mrd.30%-regeling voor expats afschaffen: +0,9 mrd (lastenverzwaring).Vpb‑vrijstelling voor woningcorporaties i.v.m. 10% lagere sociale huren: −1,4 mrd.Gemeentelijke planbatenheffing: taakstellend +0,3 mrd; juridische houdbaarheid onzeker.Btw op kunst/cultuur omhoog van 9% naar 21%: +1,0 mrd.CO2‑heffing schrappen: −0,2 mrd; vliegbelasting niet verder verhogen: −0,2 mrd.
Economische effecten
  • Expansief begrotingsbeleid stimuleert in de komende kabinetsperiode het bbp en verlaagt de werkloosheid, maar stuwt de inflatie op, ondanks btw‑verlagingen. De lagere AOW‑leeftijd verkleint het arbeidsaanbod, vergroot krapte en loondruk, wat prijzen verder opjaagt.
  • Koopkracht neemt toe, met relatief iets meer voordeel voor lagere inkomens, vooral door btw‑maatregelen.
Niet (volledig) doorgerekend
  • Diverse PVV‑voorstellen zijn niet meegenomen wegens onvoldoende uitwerking, juridische onhaalbaarheid of gebrek aan beslisbevoegdheid. Voorbeelden: bonus voor mantelzorgers en zorgverleners, minder rijksambtenaren, snijden in fiscale regelingen bedrijven, asielstop (juridisch twijfelachtig), minder EU‑afdracht (geen zelfstandige beslisbevoegdheid)
  • Sommige maatregelen hebben in 2030 beperkt budgettair effect (<200 mln) en zijn daarom buiten beschouwing gelaten (bijv. extra Vreemdelingenpolitie, dierenpolitie, schoolzwemmen).
Belangrijke aandachtspunten en risico’s
  • Btw op boodschappen: mogelijke strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel; complexe afbakening van productgroepen en handhaving; kans op grote uitvoeringslasten.
  • Klimaatfonds schrappen zonder alternatieve instrumenten kan doelbereik ondermijnen en juridische/financiële risico’s voor de Staat opleveren.
Bottom line
  • Het PVV‑programma verschuift duidelijke prioriteiten: meer geld naar defensie, zorg en AOW; lastenverlichting via btw (boodschappen, energie) en andere fiscale ingrepen; aanzienlijke bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, klimaatbeleid en publieke omroep.
  • Korte‑termijneffecten: hogere groei en lagere werkloosheid; keerzijde is hogere inflatie en een fors groter tekort, dat structureel oploopt, zeker door permanente lastenposten als de lagere AOW‑leeftijd.

    Lees ook

    Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)
    Bij het afscheid van de PVV als serieuze partij. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel. Van brievenbuspissen tot plagiaat, illegaal wapenbezit en een demonstrant aanrijden: de PVV is altijd goed bezigBij het afscheid van de PVV als serieuze partij. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel. Van brievenbuspissen tot plagiaat, illegaal wapenbezit en een demonstrant aanrijden: de PVV is altijd goed bezig
    Het schiet niet erg op met de islamisering van NederlandHet schiet niet erg op met de islamisering van Nederland
    PVV onder vuur in de Kamer: 'nul ideeën en echte oplossingen' voor problemen zorg en veiligheidPVV onder vuur in de Kamer: 'nul ideeën en echte oplossingen' voor problemen zorg en veiligheid
    loading

    POPULAIR NIEUWS

    anp 449671040

    Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

    generated-image (15)

    Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

    ANP-324774831

    Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

    anp110925138 1

    Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

    ANP-535792374

    Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

    ANP-535174970

    Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

    Loading