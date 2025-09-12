Veelbelovend PVV-programma blijkt extreem duur: Wat betekent dit voor de economie?

De PVV heeft een prachtig uitgebreid programma - het is ook wel eens 1 A4'tje geweest - waarin Henk Een Ingrid én het Nederland van 1960 wordt beloofd én heel veel prettige dingen.

En het goede nieuws is: de plannen zijn doorgerekend. Dat heeft Wilders uiteraard niet zelf laten doen. Econoom Wim Suyker, die vroeger bij de Planbureau werkte, heeft dat gedaan en de resultaten staat uitgebreid in ESB het economentijdschrift.

Niet alle voornemens van Geert kon de econoom beoordelen. Sommige plannen zijn te vaag, andere onuitvoerbaar of verboden. Maar de rest kon worden berekend.

En de plannen zijn extreem duur. Het begrotingstekort zal sterk stijgen, evenals de prijzen. Op korte termijn levert het geld voor boodschappen voor de mensen op. Op wat langere termijn zullen er veel onvervulbare vacatures komen (vooral door de verlaging van de AOW-leeftijd) en zal de kredietwaardigheid van Nederland afnemen, wat hogere rentes betekent.

En op nog langere termijn gaan we er allemaal aan: volgens de PVV warmt de aarde niet op en hoeven we daar dus ook niks tegen te doen.

Kernbeeld

Het PVV‑programma vergroot het overheidstekort in 2030 met circa 25 miljard euro (ongeveer 1,8% bbp), vooral door hogere uitgaven en belastingverlagingen. Structureel loopt het tekort verder op, mede door blijvende lasten zoals een lagere AOW‑leeftijd. Zonder inverdieneffecten komt het cumulatieve negatieve saldo uit op circa 61 miljard euro na 2030.

Macro-economisch werkt het programma op korte termijn groei‑verhogend en werkloosheid‑verlagend, maar ook inflatie‑opdrijvend. De verlaging van de AOW‑leeftijd verkleint het arbeidsaanbod en vergroot de loondruk, wat de prijsstijgingen versterkt.

Begroting: uitgaven en lasten

Extra uitgaven (+16 mrd in 2030): vooral defensie, zorg en AOW. Defensie-uitgaven fors omhoog; richting 2,8% bbp in 2030 (t.o.v. 2,1% in het basispad), geraamd op +9,1 mrd euro.Zorg: afschaffing eigen risico (+3,0 mrd) en mondzorg in het basispakket (+2,4 mrd) – verschuiving van private naar collectieve uitgaven.AOW‑leeftijd terug naar 65 jaar: netto +6,5 mrd.Veiligheid: 10.000 extra agenten (+1,5 mrd).Klimaatfondsmiddelen grotendeels schrappen (uitgezonderd kernenergie) en beëindiging SDE/klimaatsubsidies leveren ombuigingen op, maar beperkt t.o.v. de intensiveringen.Afschaffing NPO: ombuiging van circa 0,7 mrd.Ontwikkelingshulp beëindigen: ombuiging van circa 4,1 mrd (met uitzonderingen).

Lastenmaatregelen (−9 mrd in 2030): per saldo belastingverlaging. Nultarief btw op boodschappen: −7,6 mrd. ESB wijst op juridische risico’s (neutraliteitsbeginsel) en forse uitvoeringscomplexiteit voor de Belastingdienst.Btw op gas/elektra van 21% naar 9%: −2,2 mrd.30%-regeling voor expats afschaffen: +0,9 mrd (lastenverzwaring).Vpb‑vrijstelling voor woningcorporaties i.v.m. 10% lagere sociale huren: −1,4 mrd.Gemeentelijke planbatenheffing: taakstellend +0,3 mrd; juridische houdbaarheid onzeker.Btw op kunst/cultuur omhoog van 9% naar 21%: +1,0 mrd.CO2‑heffing schrappen: −0,2 mrd; vliegbelasting niet verder verhogen: −0,2 mrd.

Economische effecten

Expansief begrotingsbeleid stimuleert in de komende kabinetsperiode het bbp en verlaagt de werkloosheid, maar stuwt de inflatie op, ondanks btw‑verlagingen. De lagere AOW‑leeftijd verkleint het arbeidsaanbod, vergroot krapte en loondruk, wat prijzen verder opjaagt.

Koopkracht neemt toe, met relatief iets meer voordeel voor lagere inkomens, vooral door btw‑maatregelen.

Niet (volledig) doorgerekend

Diverse PVV‑voorstellen zijn niet meegenomen wegens onvoldoende uitwerking, juridische onhaalbaarheid of gebrek aan beslisbevoegdheid. Voorbeelden: bonus voor mantelzorgers en zorgverleners, minder rijksambtenaren, snijden in fiscale regelingen bedrijven, asielstop (juridisch twijfelachtig), minder EU‑afdracht (geen zelfstandige beslisbevoegdheid)

Sommige maatregelen hebben in 2030 beperkt budgettair effect (<200 mln) en zijn daarom buiten beschouwing gelaten (bijv. extra Vreemdelingenpolitie, dierenpolitie, schoolzwemmen).

Belangrijke aandachtspunten en risico’s

Btw op boodschappen: mogelijke strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel; complexe afbakening van productgroepen en handhaving; kans op grote uitvoeringslasten.

Klimaatfonds schrappen zonder alternatieve instrumenten kan doelbereik ondermijnen en juridische/financiële risico’s voor de Staat opleveren.

Bottom line