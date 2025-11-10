Bronnen: twee moordpogingen op Syrische president verijdeld

DAMASCUS (ANP/RTR) - Syrië heeft twee pogingen van Islamitische Staat (IS) om president Ahmed al-Sharaa om het leven te brengen verijdeld, zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Het Syrische ministerie van Informatie heeft niet gereageerd op de berichten.

Al-Sharaa brengt maandag een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Ze gaan praten over de mogelijke aansluiting van Syrië bij een door de VS geleide coalitie tegen IS. De landen werken al langer samen op dit gebied, maar door zich officieel aan te sluiten hoopt Syrië op meer steun uit het Westen. Het is de eerste keer dat een Syrische president het Witte Huis bezoekt.

Afgelopen weekend meldde de Syrische overheid de arrestatie van 71 personen die in verband worden gebracht met IS. Daarbij zijn ook wapens en explosieven gevonden. IS probeert zijn invloed te herstellen sinds de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad. De gewapende groepering hekelt de manier waarop al-Sharaa zich op het Westen richt.