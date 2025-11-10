ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: twee moordpogingen op Syrische president verijdeld

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 13:11
anp101125105 1
DAMASCUS (ANP/RTR) - Syrië heeft twee pogingen van Islamitische Staat (IS) om president Ahmed al-Sharaa om het leven te brengen verijdeld, zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Het Syrische ministerie van Informatie heeft niet gereageerd op de berichten.
Al-Sharaa brengt maandag een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Ze gaan praten over de mogelijke aansluiting van Syrië bij een door de VS geleide coalitie tegen IS. De landen werken al langer samen op dit gebied, maar door zich officieel aan te sluiten hoopt Syrië op meer steun uit het Westen. Het is de eerste keer dat een Syrische president het Witte Huis bezoekt.
Afgelopen weekend meldde de Syrische overheid de arrestatie van 71 personen die in verband worden gebracht met IS. Daarbij zijn ook wapens en explosieven gevonden. IS probeert zijn invloed te herstellen sinds de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad. De gewapende groepering hekelt de manier waarop al-Sharaa zich op het Westen richt.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Loading