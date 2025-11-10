Eisen tot 16 jaar voor misbruik en mishandeling dochters

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag zestien jaar cel geëist tegen de 61-jarige F.W. voor het ruim twintig jaar seksueel misbruiken en mishandelen van vier dochters. De moeder van de kinderen, de 59-jarige H.M., hoorde tien jaar cel eisen. Volgens het OM was zij betrokken bij het misbruik van de oudste dochter en maakte zij zich ook schuldig aan mishandelingen.

"Hartverscheurend als je je indenkt in wat voor hel de kinderen hebben geleefd", aldus de officier van justitie in de onderbouwing van haar strafeisen. "Thuis, bij je ouders, een plek waar je je veilig zou moeten voelen. Dit gaat ieders voorstellingsvermogen te boven."

Volgens haar heeft vader W. zich 21 jaar lang vergrepen aan zijn dochters, waarbij sprake was van verregaand seksueel misbruik, met een grote frequentie. De mishandelingen, waaraan ook de vier broers in het gezin werden onderworpen, varieerden van slaan tot opsluiting in de schuur, kelder of wc. Ook werden de kinderen onder de koude douche gezet, aldus hun verklaringen, of buiten in het donker, zonder schoenen. Moeder M. zou de "aanstuurder" zijn geweest. "Pak ze", zou ze tegen haar man hebben gezegd, "doe iets."

Psychische vernederingen

Een van de slachtoffers heeft beschreven dat haar vader een zus misbruikte met wie zij een slaapkamer deelde. Het meisje drukte haar kussen over haar oren om het niet te hoeven horen, heeft zij verklaard. W. heeft zijn eigen seksuele lusten vooropgesteld en is daarbij volledig voorbijgegaan aan de gevolgen voor zijn dochters, aldus de aanklager.

Volgens het OM was het Apeldoornse gezin "zeer gesloten en gelovig" en hield het "de schijn naar buiten op". Vader W. "kon heel erg boos worden en dan sloeg hij overal mee", aldus een verklaring van een van de kinderen. Soms met zijn blote handen of vuisten, maar ook met "een stuk hout, een haarborstel, een bijbel of een kachelpook", somde de officier op. Ook was er sprake van psychische vernederingen.

'Extreem moeilijk'

De zaak kwam aan het licht in 2023, na aangiften van de dochters. Voor de kinderen was het "extreem moeilijk" verklaringen tegen hun ouders af te leggen. Dat beide verdachten de beschuldigingen ontkennen, noemde de officier "extra pijnlijk" voor de slachtoffers, die volgens haar "voor het leven getekend" zijn. Dat beide ouders betrokken zijn, is voor het OM een strafverzwarend element. "Ik wil zo graag een vader en moeder hebben", citeerde de aanklager een hartenkreet van een van de slachtoffers.

De rechtbank in Arnhem doet uitspraak op 1 december.