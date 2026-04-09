Bronnen: VS eisen komende dagen concrete toezeggingen Hormuz-hulp

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 15:00
BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump eist de komende dagen concrete toezeggingen van de landen die willen helpen de Straat van Hormuz te heropenen voor de scheepvaart, zeggen bronnen tegen meerdere media. NAVO-topman Mark Rutte, die Trump woensdag bezocht, heeft die boodschap volgens het Duitse Der Spiegel en persbureau Reuters doorgegeven.
Nederland en de andere landen van de 'Hormuz-coalitie' boden onder druk van de VS en op aandringen van Rutte bijstand aan om de door Iran geblokkeerde zeestraat weer open te krijgen. Wat ze zouden willen bijdragen lieten ze nog in het midden, al zinspeelde het kabinet al wel op bijvoorbeeld de mogelijke inzet van mijnenjagers.
Er moet nu snel wat op tafel komen, heeft een ongeduldige Trump Rutte volgens bronnen te verstaan gegeven. Trump klaagt al langer dat bondgenoten niet genoeg helpen in de oorlog met Iran. Sinds de VS en Iran een bestand overeenkwamen, herhaalden Nederland en een groep andere landen wel dat ze willen assisteren.
POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Noa Vahle gaat afvallen

