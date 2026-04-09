President Iran beklemtoont dat bestand ook voor Libanon geldt

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:56
TEHERAN (ANP/RTR) - De hevige Israëlische aanvallen op Libanon schenden volgens de Iraanse president Masoud Pezeshkian de wapenstilstand tussen de VS en Iran. Ze maken onderhandelingen volkomen zinloos, beklemtoonde hij. Iran laat volgens de president "het volk van Libanon niet alleen". Ook parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf vindt dat de VS het akkoord hebben geschonden door de bloedige aanvallen in Libanon.
Door Israëlische bombardementen op Libanon na het sluiten van het bestand vielen honderden doden en meer dan duizend gewonden. Israël en de VS zeggen dat Libanon geen deel uitmaakt van de afspraken over een bestand van twee weken, de start van onderhandelingen en de opening van de Straat van Hormuz. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft herhaald dat Libanon buiten het akkoord staat.
Pakistan heeft als bemiddelaar laten weten dat Libanon onderdeel van de afspraken vormt. Onder anderen de Pakistaanse ambassadeur in Washington, Rizwan Saeed Sheikh, heeft dit gezegd.
