Libanon wil dat Pakistan bevestigt dat het onder bestand valt

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon wil dat bemiddelaar Pakistan nogmaals bevestigt dat het onder een bestand valt dat de VS en Iran hebben gesloten. Dat meldde de Libanese regering nadat de Israëlische bombardementen ook na het staakt-het-vuren waren doorgegaan.

Premier Nawaf Salam heeft dat volgens een verklaring telefonisch besproken met zijn Pakistaanse ambtsgenoot, Shehbaz Sharif. Salam vroeg om "bevestiging dat het staakt-het-vuren ook voor Libanon geldt om herhaling van de Israëlische aanvallen van gisteren te voorkomen".

Bij die aanvallen vielen volgens Libanese autoriteiten meer dan tweehonderd doden. Volgens Israël, dat Iran-bondgenoot Hezbollah aanvalt in Libanon, valt het buurland niet onder het bestand. Iran spreekt dat tegen en stelt dat schendingen van het akkoord niet zonder gevolgen blijven.

De Pakistaanse premier Sharif schreef eerder al op sociale media dat het bestand "overal" geldt. Hij noemde daarbij ook Libanon expliciet.