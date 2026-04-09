ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Libanon wil dat Pakistan bevestigt dat het onder bestand valt

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 15:13
anp090426120 1
BEIROET (ANP/AFP) - Libanon wil dat bemiddelaar Pakistan nogmaals bevestigt dat het onder een bestand valt dat de VS en Iran hebben gesloten. Dat meldde de Libanese regering nadat de Israëlische bombardementen ook na het staakt-het-vuren waren doorgegaan.
Premier Nawaf Salam heeft dat volgens een verklaring telefonisch besproken met zijn Pakistaanse ambtsgenoot, Shehbaz Sharif. Salam vroeg om "bevestiging dat het staakt-het-vuren ook voor Libanon geldt om herhaling van de Israëlische aanvallen van gisteren te voorkomen".
Bij die aanvallen vielen volgens Libanese autoriteiten meer dan tweehonderd doden. Volgens Israël, dat Iran-bondgenoot Hezbollah aanvalt in Libanon, valt het buurland niet onder het bestand. Iran spreekt dat tegen en stelt dat schendingen van het akkoord niet zonder gevolgen blijven.
De Pakistaanse premier Sharif schreef eerder al op sociale media dat het bestand "overal" geldt. Hij noemde daarbij ook Libanon expliciet.
loading

POPULAIR NIEUWS

exporteren

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

ANP-543234585

Noa Vahle gaat afvallen

Loading