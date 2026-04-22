Bronnen: VS gebruiken Oekraïens antidronesysteem in Saudi-Arabië

RIYAD (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben een Oekraïens anti-dronesysteem in gebruik genomen op een militaire vliegbasis in Saudi-Arabië, meldt persbureau Reuters op basis van vijf anonieme bronnen. De VS hebben zelf ook antidronetechnologie, maar de inzet van dit systeem laat volgens analisten zien dat Oekraïne door de oorlog met Rusland een voorsprong heeft genomen.

Oekraïense militairen zijn de afgelopen weken naar de Prince Sultan ⁠Air Base gegaan om de Amerikanen te trainen in het gebruik van het Sky Map, zeggen de bronnen. Dat is in Oekraïne uitgegroeid tot het belangrijkste systeem om drones te signaleren. Andere systemen schakelen de drones vervolgens uit.

Het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van Defensie en het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wilden tegenover Reuters niet reageren. De Amerikaanse president Donald Trump sloeg begin maart nog publiekelijk een aanbod van Zelensky af om te helpen met de bestrijding van Iraanse drones.