Interview met leider Vlaams Belang op UvA afgelast om veiligheid

AMSTERDAM (ANP) - Een interview donderdag van studenten met Tom Van Grieken, de voorzitter van de Belgische partij Vlaams Belang, op de Universiteit van Amsterdam (UvA) is afgelast, meldt het universiteitsmedium Folia. Reden zou zijn dat de veiligheid van de politicus niet kan worden gewaarborgd.

Het debat was georganiseerd door debatplatform Room for Discussion. Of de veiligheid van Van Grieken echt de reden is voor de afgelasting, is onduidelijk. Room for Discussion was niet bereikbaar voor een toelichting. De universiteit wil niet reageren, omdat de bijeenkomst door het debatforum zelf is geannuleerd. "Wij zijn geen partij hierin", zegt een woordvoerder.

In het verleden zijn er vaker problemen geweest met bijeenkomsten van het debatplatform. Zo gingen in 2024 meetings met toenmalig minister van Defensie Kajsa Ollongren en de Nederlandse NAVO-luitenant-admiraal Rob Bauer niet door om veiligheidsredenen.