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Bronnen: zeker 70 doden in 24 uur bij gevechten in westen Jemen

Samenleving
door anp
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ADEN/SANAA (ANP/AFP) - Meer dan zeventig mensen zijn in het afgelopen etmaal om het leven gekomen bij gevechten in en rond de westelijke Jemenitische provincie Taiz. Daar wordt al dagenlang gevochten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Dat meldden bronnen van beide kampen aan persbureau AFP.
Aan regeringszijde zouden 34 militairen zijn omgekomen, waarvan twintig aan de rand van de provincie Taiz, in het aangrenzende Lahj. Militaire bronnen van de Houthi's zeiden dat 39 van hun strijders zijn gesneuveld bij gevechten in de stad Taiz en in de grensgebieden met Lahj.
Eerder op zondag kondigde de leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, aan dat zijn regering met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthi's.
Volgens AFP hebben de Houthi's zondag de weg in handen gekregen die de steden Aden en Taiz verbindt. Taiz, circa 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt te worden omsingeld door Houthi's. In Aden zetelt de regering.
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