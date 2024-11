Bruins begrijpt protest, maar: bezuinigingen blijven staan

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) snapt "dat bezuinigingen tot frustratie leiden". Maar de geplande bezuinigingen blijven staan. Dat zegt hij in een reactie op het protest tegen onderwijsbezuinigingen in Den Haag op maandag.

Het kabinet wil de overheidsfinanciën nu eenmaal op peil houden, schrijft Bruins op X. "Ik ga er dan ook niet omheen draaien: ik ga geen extra euro's beloven of de bezuinigingen terugdraaien." Die stelligheid is opmerkelijk, omdat bijna de hele oppositie zich tegen de voorgenomen bezuinigingen keert. Bruins zal een deel van de oppositie binnenboord moeten krijgen, anders dreigt de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer te stranden.

"De realiteit is dat wij als kabinet andere keuzes hebben gemaakt." Hij wijst op de investeringen in defensie en maatregelen waardoor mensen meer geld te besteden hebben. De bezuinigingen op het onderwijs vragen om "lastige en pijnlijke keuzes". De bewindsman benadrukte deze "zo verstandig mogelijk" te willen maken.

Langstudeerboete

De demonstranten spraken zich maandag ook uit tegen de langstudeerboete. "Ik wil oog hebben voor deze moeilijke situaties", schrijft Bruins daarover. "Daarnaast hoor ik de boodschap over de bezuinigingen op het gebied van onderzoek en wetenschap." Hij benadrukt dat het kabinet nog steeds geld steekt in "fundamenteel onderzoek en wetenschap van maatschappelijk belang."

In Den Haag waren duizenden mensen op de been, onder wie studenten, politici en vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen en vakbonden.