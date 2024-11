Cher verloor maagdelijkheid op 14-jarige leeftijd uit 'wraak'

Cher heeft haar maagdelijkheid op veertienjarige leeftijd uit "wraak" verloren. In haar memoires Cher: The Memoir, Part One blikt de zangeres terug op de manier waarop ze haar maagdelijkheid verloor, schrijft de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

De 78-jarige Oscar- en Grammy-winnares schrijft dat de intieme daad plaatsvond nadat een jongen uit de buurt haar had "gedumpt" nadat ze al eens hadden gezoend. Hierdoor was ze "zo gekwetst" dat ze besloot "wraakseks" met hem te hebben. De zangeres zei dat ze "nooit de intentie had" om seks te hebben tot op dat moment. "Anders had ik het wel gedaan tijdens een van de vijfhonderd andere keren dat hij het vroeg."

In haar boek schreef Cher over het moment na haar eerste vrijpartij: "Ik vroeg hem: 'Is dit het dan? Zijn we klaar?' Daarna zei ik tegen hem dat hij naar huis moest gaan en nooit meer terug moest komen. Ik wilde dat hij zich net zo afgewezen voelde als ik."