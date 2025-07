Bruins denkt dat onderwijsbegroting ook door Eerste Kamer komt

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap denkt dat hij de aanvullende begroting van zijn ministerie ook door de Eerste Kamer kan loodsen. Donderdag stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor, maar afgaande op de partijen die tegenstemden, lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer onhaalbaar.

Bij de eerste onderwijsbegroting kreeg hij hulp van oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21, maar na extra bezuinigingen op OCW in de voorjaarsnota zijn die partijen niet meer bereid om mee te denken. Het gaat om 407 miljoen euro aan extra bezuinigingen.

De NSC-minister ziet hierin vooral een uitdaging. "Nu moeten we het politieke handwerk gaan doen, dat is ons vak", zei Bruins. Hij zei sinds april bezig te zijn met het regelen van een meerderheid voor de begroting. Bruins is bereid om komende dinsdag uitleg aan de Eerste Kamer te geven over de begroting.