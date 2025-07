KLM vindt door bonden aangekondigde staking opnieuw te ver gaan

AMSTERDAM (ANP) - KLM vindt ook de tweede door vakbonden FNV en CNV aangekondigde grondpersoneelstaking te ver gaan. In de rechtbank in Amsterdam wees een advocaat van het bedrijf op de vele passagiers die daardoor in de problemen dreigen te komen en de tientallen miljoenen euro's die dit aan schade zou opleveren.

Ruim een week terug verbood de rechtbank in Haarlem al een 24 uur durende staking van het KLM-grondpersoneel. De rechter oordeelde dat die actie te ingrijpend was door alle mogelijke veiligheidsproblemen die op Schiphol kunnen ontstaan. Vervolgens hebben de bonden een staking van acht uur aangekondigd, voor komende woensdag. Met een nieuw kort geding hoopt KLM de rechter te bewegen om ook deze nieuwe actie te verbieden.

Volgens KLM dreigt ook bij die kortere actie grote ontwrichting op de luchthaven. Dan gaat het bijvoorbeeld om strandende overstapreizigers, maar ook om vliegtuigen die niet verplaatst worden. Dit keer wordt er actiegevoerd in de middag. Dat betekent volgens KLM een extra risico van ophopende mensen. Dan komen mensen van wie de vlucht vervalt doorgaans nog wel naar Schiphol, om te kijken of ze toch nog kunnen vliegen. Dat gebeurt niet als de staking al in de ochtend is.

De verdediging van KLM merkt verder op dat de bonden eerst telkens wilden dat de maatschappij medewerkers een loonsverhoging zou geven. Inmiddels heeft KLM aangegeven van de nullijn voor het personeel af te stappen. Er is ook een concreet loonbod uitgestuurd. Maar toch willen de bonden niet aanschuiven aan de onderhandelingstafel en is er een nieuwe staking aangekondigd.