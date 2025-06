Bruins: nieuwe dekking vinden voor begroting wordt niet makkelijk

DEN HAAG (ANP) - Demissionair onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) denkt dat het "helemaal niet makkelijk" wordt voor oppositiepartijen om met alternatieve dekking voor de onderwijsbegroting te komen. Verschillende partijen willen onder andere een bezuiniging op een regeling voor kwetsbare kinderen schrappen. Bruins erkent maandag voor aanvang van de ministerraad dat die bezuiniging "een heel lelijke" is, maar kan nog niets toezeggen. "We gaan zien hoever we komen."

Het is niet de eerste keer dat Bruins in de problemen komt met zijn begroting. In april kreeg hij de begroting met moeite door de Eerste Kamer, na veel onderhandelen met de oppositie. Kort daarna werd in de voorjaarsnota afgesproken dat er verder bezuinigd wordt op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een samenwerkingsverband van D66, CDA, ChristenUnie, JA21 en SGP, dat zichzelf het 'monsterverbond' noemt, dreigt tegen te stemmen. Hierdoor zou de aangepaste begroting sneuvelen in de senaat.