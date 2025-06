Broers blijven eerwraakmoord op Ryan (18) ontkennen

LELYSTAD (ANP) - De broers Mohamed en Muhanad Al N. blijven ontkennen dat ze in mei vorig jaar betrokken waren bij de eerwraakmoord op hun 18-jarige zusje Ryan uit Joure. In de rechtbank in Lelystad benadrukten beiden maandag dat ze niet aanwezig waren bij de moord aan de Knardijk in Lelystad. De rechtbank besloot evenwel dat de broers vast blijven zitten.

Beide broers wijzen hun voortvluchtige vader aan als dader. Zijn celmateriaal is gevonden onder de nagels van het slachtoffer. Ryan werd vastgetapet in het water gevonden.

Volgens het Openbaar Ministerie kan "niet worden vastgesteld of uitgesloten" dat de broers hun vader hebben geholpen bij het vasttapen van het slachtoffer. De broers hebben Ryan uit Rotterdam opgehaald en naar een afgelegen plek gebracht, waar ze verderop is omgebracht. In de maanden daarvoor spraken ze in familiechats over haar dood, vatte de rechtbank de verdenkingen samen. Ze mochten elkaar omhelzen in de zittingszaal, voordat ze weer werden afgevoerd.