ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bruls wil landelijk, eenduidig beleid tegen snelwegdemonstranten

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 15:03
anp200826146 1
NIJMEGEN (ANP) - Hubert Bruls, voorzitter van de regioburgemeesters, wil dat de politie overal in het land ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Dat meldt zijn woordvoerder desgevraagd. "Dit soort demonstraties vinden in heel het land plaats en het is dan niet uit te leggen dat ze op verschillende plekken anders worden aangepakt."
Volgens de woordvoerder wil Bruls bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regioburgemeesters agenderen dat ingrijpen bij demonstraties op de snelweg de landelijke norm wordt. Woensdag werd al duidelijk dat dat standpunt, wat Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie betreft, ook geldt voor andere demonstranten of activisten die de snelweg gebruiken. "Als de norm helder is, is handhaving misschien minder nodig", aldus de woordvoerder. Onduidelijkheid over regels kan ervoor zorgen "dat sommige demonstranten de ruimte opzoeken."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

shutterstock_2693360387

Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

Loading