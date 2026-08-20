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Afghanistan laat VN-medewerkers vrij

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 15:04
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KABOEL (ANP/AFP) - Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. Dat meldt een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA aan persbureau AFP.
De twee medewerkers maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat toen ze werden gearresteerd. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. In juni werden nog twintig hulpverleners gearresteerd, omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Zij werkten voor een partnerorganisatie van de VN, schrijft het Franse persbureau.
Volgens UNAMA lijken de twee vrijgelaten medewerkers "in goede gezondheid te verkeren". "En we hebben begrepen dat de aanklachten tegen hen zijn verworpen", voegde de woordvoerder daaraan toe.
In Afghanistan zijn verschillende VN-organisaties actief die medische en humanitaire bijstand verlenen. Veel buitenlandse hulpprogramma's werden stopgezet nadat de Taliban vijf jaar geleden opnieuw de macht hadden gegrepen in het land.
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