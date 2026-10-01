Brunner: begrotingssteun Sierra Leone stopt om technische redenen

LUXEMBURG (ANP) - Het opschorten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone heeft te maken met "technische redenen", zei Eurocommissaris Magnus Brunner (Binnenlandse Zaken) donderdag. Hij kon dat niet verder toelichten, omdat het niet zijn dossier is.

Een direct verband met het stopzetten van 18 miljoen euro voor dit jaar aan Sierra Leone en de weigering van het land om de veroordeelde crimineel Jos Leijdekkers (ofwel Bolle Jos) aan Nederland uit te leveren, legt hij daarmee niet. Dat doet justitieminister David van Weel wel.

"We moeten actie ondernemen tegen derde landen die drugshandelaren onderdak bieden", zei Brunner wel. "Als Europese Unie maken wij ons zorgen over de drugshandel, maar ook over grensoverschrijdende criminaliteit en de georganiseerde misdaad in Sierra Leone."

Van Weel zei donderdag dat de Europese Commissie met het stopzetten van de begrotingssteun van 18 miljoen euro voor dit jaar een duidelijk signaal geeft "dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen".