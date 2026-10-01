ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote gecombineerde tennistoernooien krijgen gelijk prijzengeld

Sport
door anp
anp011026224 1
Volg ons op Google Nieuws
SINT-PETERSBURG (ANP) - Alle gecombineerde WTA- en ATP-1000-toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association (WTA) donderdag bekendgemaakt. Hiermee sluiten de Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open aan bij andere toernooien in deze categorie als het gaat om gelijke beloningen.
Met het gelijkstellen van het prijzengeld bij de gecombineerde 1000-toernooien wordt een volgende stap gezet in een langdurige strijd. De vier grandslamtoernooien - de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open - betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. Bij kleinere toernooien is er nog altijd een verschil in de hoogte van wat mannen en vrouwen krijgen.
De 1000-toernooien vormen de hoogste categorie onder de grandslams.
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

121105769_m

Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

ANP-150583950

Eerder stoppen met werken? Dan betaal je bijna dubbel zoveel belasting tot je AOW-leeftijd

shutterstock_2591691153

Heb je een vakantiehuis of tweede woning? Bij €300.000 WOZ betaal je in 2027 ruim €2.100 meer box 3-belasting

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

Loading