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Brussel betreurt dat Palestijnse gezanten niet naar VN-top mogen

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 10:30
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BRUSSEL (ANP/AFP) - Brussel betreurt dat Palestijnse gezanten van de Verenigde Staten niet naar de aankomende VN-top in New York mogen. De EU-buitenlanddienst wil graag dat de Amerikaanse autoriteiten terugkomen op dat besluit, zegt een woordvoerder.
Bij de Algemene Vergadering van de VN gaan komende week wereldleiders speechen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat Palestijnse functionarissen daar geen visum voor krijgen, voor de tweede keer op rij.
De VS verwijten Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken te houden, terrorisme te verheerlijken en het vredesproces te ondermijnen. Leider Mahmoud Abbas zal de internationale topbijeenkomst nu naar verwachting via een videoboodschap gaan toespreken.
Ook VN-topman António Guterres sprak zich uit tegen het Amerikaanse besluit. Hij zei zich zorgen te maken over de gevolgen voor "het vermogen van de Staat Palestina om volledig deel te nemen aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties".
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