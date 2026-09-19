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Denemarken: deal over Groenland goed voor veiligheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 10:46
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KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Een bindende overeenkomst over de veiligheid van Groenland kan de veiligheid in het Arctische gebied verder versterken. Dat stelde de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen nadat de Amerikaanse president Trump melding had gemaakt van een verregaande deal over Groenland.
Trump maakte de deal eerder wereldkundig op sociale media, zonder veel details te delen. De VS krijgen volgens de president op veiligheidsgebied permanente controle over Groenland. "Daarnaast kan vanaf nu geen enkele tegenstander van de Verenigde Staten OOIT een basis in Groenland hebben, een militaire aanwezigheid in Groenland hebben of gevoelige investeringen in Groenland doen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring."
De deal wordt naar verwachting getekend bij de aanstaande Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. "Volgende week kan een goede week worden", voorspelde Rasmussen. "Voor Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten."
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