Brussel bevestigt brief Orbán aan voorzitter Costa

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:43
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Raad António Costa heeft een brief van de Hongaarse premier Viktor Orbán ontvangen. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Over de inhoud ervan wil ze verder niets kwijt. Het is niet duidelijk of Costa donderdag met een reactie komt.
Orbán zou in de brief de Europese Unie hebben gevraagd te onderzoeken wat er aan de hand is met de Droezjba-pijpleiding. De Hongaarse leider zegt dat Oekraïne het gebruik van de leiding blokkeert. Oekraïne ontkent dat en zegt dat het tijd kost om schade te herstellen.
De pijplijn die Russische olie naar Hongarije en Slowakije brengt, is recent na een Russische aanval beschadigd. Hongarije en Slowakije kunnen olie krijgen via een Kroatische pijplijn. Op dat alternatief heeft Orbán nog niet gereageerd.
De stagnerende olietoevoer via de Droezjba-pijpleiding heeft Orbán aangegrepen om een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en het 20e sanctiepakket tegen Rusland te blokkeren.
