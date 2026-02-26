ECONOMIE
Oostenrijk telt deze winter 26 doden door lawines

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:45
WENEN (ANP/DPA) - In Oostenrijk zijn deze winter 26 mensen omgekomen door lawines, meldt de Oostenrijkse raad voor veiligheid in de Alpen (ÖKAS). Dat is "aanzienlijk meer" dan voorgaande jaren.
ÖKAS meldt dat het dodental de afgelopen winters juist was gestabiliseerd. Het gemiddelde van de afgelopen tien jaar lag op 16. De afgelopen weken werd in de Alpenlanden vanwege zware sneeuwval gewaarschuwd voor verhoogd lawinegevaar. Volgens ÖKAS lijkt het erop dat sommige personen in Oostenrijk alsnog niet in staat waren de gevaren voor zichzelf goed in te schatten.
Deze winter was vooral de periode tussen 15 en 24 februari erg dodelijk voor Oostenrijk. Toen stierven 14 personen. De helft van alle lawineslachtoffers overleed in de deelstaat Tirol. Onder de doden waren 12 Oostenrijkers en 14 buitenlanders, onder wie een 71-jarige Nederlander in Tirol. De kans op lawines is nog steeds groot in delen van het land.
