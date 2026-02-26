Onderhandelingen tussen Iran en VS in Genève hervat

GENÈVE (ANP/AFP) - De derde ronde van Amerikaans-Iraanse onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran is in Genève begonnen. De twee landen praten via bemiddelaars uit Oman met elkaar. De VS en Iran hebben al sinds 1980 geen diplomatieke betrekkingen meer.

De Iraanse delegatie wordt aangevoerd door minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi en de Amerikaanse door gezant Steve Witkoff. De onderhandelingen vinden plaats tegen de achtergrond van Amerikaanse dreigementen over militaire aanvallen op Iran. Daarvoor zijn Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen naar de regio gestuurd.

Iran blijft erbij dat het geen kernwapens heeft en ook nooit heeft willen hebben. Maar Iran heeft kernenergie nodig en doet wetenschappelijk onderzoek met nucleaire zaken, stelt Teheran. De VS menen dat het Iraanse regime op kernwapens uit is. De VS zouden het in Genève ook willen hebben over de onderdrukking van de oppositie tegen het regime en de bouw van Iraanse raketten.

De bemiddelaar, de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr bin Hamad al-Busaidi, was positief gestemd na een gesprek met de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Jared Kushner. "De Amerikaanse delegatieleden toonden een ongekende openheid voor nieuwe en creatieve oplossingen", aldus de minister uit Oman. Hij zei dat hij ook vooraf heeft gesproken met de baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi.