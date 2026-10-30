Brussel 'diep bedroefd' om dodelijke helikoptercrash in Bosnië

BRUSSEL (ANP/AFP) - Brussel is "diep bedroefd" over de dodelijke crash van een Italiaanse militaire helikopter donderdagavond in Bosnië en Herzegovina, laat een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag weten. De helikopter maakte deel uit van de EU-missie EUFOR, die sinds 2004 toezicht houdt op vrede in Bosnië en Herzegovina.

Italië leidt die missie momenteel. Vier inzittenden van de helikopter zijn omgekomen, de elf anderen raakten gewond. De gewonden "verkeren momenteel in een stabiele toestand", aldus de woordvoerder. Volgens het Italiaanse ministerie van Defensie waren de overledenen twee militairen en twee vrijwilligers van het Rode Kruis.

"Wij betuigen ons innige medeleven aan de families en vrienden van degenen die hun leven hebben verloren in dienst van de vrede", aldus de zegsman namens het dagelijks bestuur van de EU. Hij zei niks over de oorzaak van de crash.

De helikopter stortte neer in een grasveld bij de stad Brčko. In die regio is vrijdag een dag van rouw afgekondigd.