Brussel: EU-lening is enige alternatief lening bevroren tegoeden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ziet een gezamenlijke EU-lening als enige alternatief voor een reparatielening aan Oekraïne op basis van de bevroren Russische tegoeden. Dat staat in een concreet voorstel voor het financieren van Oekraïne in 2026 en 2027.

De Commissie had dat voorstel uitgewerkt op verzoek van de EU-lidstaten, die vorige maand hebben toegezegd Oekraïne de komende twee jaar te financieren. De manier waarop was nog niet duidelijk.

Veel lidstaten en ook de Commissie zelf zien een lening van ruim 140 miljard op basis van de bevroren Russische tegoeden als de beste optie. Daartegen blijft België, waar de bevroren tegoeden staan, in verweer gaan. Het land ziet nog altijd niet genoeg garanties van alle EU-lidstaten om de financiële risico's hiervoor te delen.

Het alternatief zou een EU-lening zijn die losstaat van de EU-begroting, stelt de Commissie. Een andere optie, dat lidstaten zelf geld vrijmaken in hun begroting voor Oekraïne, staat niet meer in het voorstel van de Commissie.