ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel: EU-lening is enige alternatief lening bevroren tegoeden

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 13:37
anp031225158 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ziet een gezamenlijke EU-lening als enige alternatief voor een reparatielening aan Oekraïne op basis van de bevroren Russische tegoeden. Dat staat in een concreet voorstel voor het financieren van Oekraïne in 2026 en 2027.
De Commissie had dat voorstel uitgewerkt op verzoek van de EU-lidstaten, die vorige maand hebben toegezegd Oekraïne de komende twee jaar te financieren. De manier waarop was nog niet duidelijk.
Veel lidstaten en ook de Commissie zelf zien een lening van ruim 140 miljard op basis van de bevroren Russische tegoeden als de beste optie. Daartegen blijft België, waar de bevroren tegoeden staan, in verweer gaan. Het land ziet nog altijd niet genoeg garanties van alle EU-lidstaten om de financiële risico's hiervoor te delen.
Het alternatief zou een EU-lening zijn die losstaat van de EU-begroting, stelt de Commissie. Een andere optie, dat lidstaten zelf geld vrijmaken in hun begroting voor Oekraïne, staat niet meer in het voorstel van de Commissie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543125161

Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

Loading