Brussel geeft Europol 50 miljoen extra voor strijd mensensmokkel

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 18:43
BRUSSEL (ANP) - Brussel geeft Europol eenmalig 50 miljoen euro extra in de strijd tegen mensensmokkel en migratie. Daarover hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig akkoord gesloten. De Europese instituties moeten formeel nog met het voorstel instemmen. Het geld is dan vanaf 2026 beschikbaar voor Europol.
Naast meer geld heeft Brussel ook meer personeel en een zogenoemd speciaal centrum tegen migrantensmokkel toegezegd aan het Europese politieagentschap. Ook moeten EU-landen meer gegevens met elkaar delen over mensensmokkelaars.
"Migrantensmokkel is een grensoverschrijdende misdaad. Veel landen beschikken over informatie over criminele netwerken en smokkelroutes, maar de uitwisseling van deze gegevens verloopt moeizaam", aldus de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), die namens het parlement de onderhandelingen deed. "Het is ontzettend belangrijk om al deze informatie Europees te bundelen. Europol is daar de ideale partner voor."
