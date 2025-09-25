Microsoft stopt met bepaalde diensten aan Israëlische leger

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft stopt met bepaalde diensten voor het Israëlische leger. Dat heeft het Amerikaanse concern gedaan na een onderzoek naar aanleiding van berichtgeving van de Britse krant The Guardian dat zijn software wordt gebruikt in de oorlog in Gaza.

The Guardian meldde eerder dat het Israëlische leger miljoenen telefoongesprekken van Palestijnen onderschepte, deze op Microsoft-servers opsloeg en de gegevens gebruikte om bombardementsdoelen in Gaza te selecteren. Microsoft heeft daarna bewijs gevonden dat gegevens gerelateerd aan massasurveillance werden opgeslagen op Microsoft-cloudservers.

Volgens Microsoft heeft het bedrijf het Israëlische ministerie van Defensie geïnformeerd over zijn beslissing "om bepaalde IMOD-abonnementen en hun diensten stop te zetten en uit te schakelen". Het concern kreeg al langer kritiek, niet alleen van activisten maar ook van eigen personeel, over zijn diensten aan het Israëlische leger.