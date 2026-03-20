Brussel grijpt niet rigoureuzer in om energiekosten te verlagen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie kondigt na lang beraad tussen de lidstaten op de EU-top wel maatregelen aan voor schone energie, maar gaat niet direct iets doen om de energiekosten te drukken. Dat bleek na afloop van de EU-top.

De Commissie wil 30 miljard euro uit de CO2-emissiehandel reserveren om de overgang naar groene energie te stimuleren. Maar voorzitter Ursula von der Leyen wees na de EU-top ook naar de EU-landen zelf, die veel zouden kunnen doen.

De hoge kosten van energie stemmen de EU al langer bezorgd, omdat die burgers in het nauw brengen en bedrijven uit de markt prijzen. Nu de oorlog met Iran de prijzen nog opjaagt "moeten we maatregelen nemen", zei Von der Leyen.

De Commissie werkt aan een herziening van het systeem van CO2-rechten dat de uitstoot van bedrijven en energiecentrales beprijst, maar wil dat niet opgeven, zoals onder meer Italië bepleit. Een deel van de opbrengst moet naar een fonds dat met name armere lidstaten kan helpen van fossiele brandstoffen af te stappen.

EU-landen zouden ondertussen de soms onevenredig hoge belastingen op elektriciteit moeten verlagen, vindt Von der Leyen. De Commissie wil lidstaten helpen de netwerkkosten te drukken, zodat energieslurpende bedrijven daar minder aan kwijt zijn. Met soepeler staatssteunregels zouden de lidstaten energie sowieso wat goedkoper kunnen maken.