Jetten noemt het 'schandalig' dat Orbán steeds dwarsligt

BRUSSEL (ANP) - Het gesprek dat EU-leiders hadden met de Hongaarse premier Viktor Orbán was "niet gezellig", stelde premier Rob Jetten na afloop van de EU-top. "En dat was ook precies het doel", zei hij. "Het is eigenlijk schandalig dat hij elke keer weer dwarsligt voor iets wat alle Europeanen raakt."

Orbán blokkeert een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, die hij in december nog goedkeurde. Hij wil pas goedkeuring geven als de Droezjba-pijpleiding die Russische olie naar Hongarije brengt is gerepareerd. Dat kan nog weken duren, terwijl Oekraïne voor april het geld nodig heeft.

Volgens Jetten wordt er hard gewerkt aan "hele pragmatische oplossingen om dit geld snel voor Oekraïne vrij te maken". Hij stelt dat het geld voor Oekraïne er links- of rechtsom moet komen. "Het is eigenlijk om je als Europa kapot te schamen dat deze discussie al zo lang loopt. Maar dat is ook precies de reden waarom we niet gaan buigen voor Orbán."

Orbán zelf blijft stoïcijns onder het chagrijn van de andere EU-leiders en houdt zijn veto in stand.