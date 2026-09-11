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Brussel keurt 6,1 miljard aan Oekraïne voor defensie goed

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 12:56
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BRUSSEL (ANP) - Er gaat nog eens 6,1 miljard euro vanuit de EU naar Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Dat melden de Eurocommissaris voor Defensie Andrius Kubilius en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag.
Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard. Eerder deze week gaven de EU-lidstaten akkoord om een uitzondering te maken in de afspraken voor de lening om voornamelijk Europees in te kopen; er mogen met het geld ook Amerikaanse PAC-3-luchtafweerraketten worden aangeschaft. Aan dat soort raketten heeft Oekraïne ernstige behoefte.
Oekraïne moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren aan de Commissie voordat het geld daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
Met de goedkeuring van de 6,1 miljard is het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie in 2026 vergeven, meldt het dagelijkse EU-bestuur. Voor dit jaar gaat het om 28,3 miljard die de EU aan Oekraïne verleent voor defensie.
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