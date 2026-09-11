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Mogelijk eenrichtingsverkeer voor schepen op deel IJssel

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:00
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UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel, vanwege de zeer lage waterstanden. Boven-IJssel is het zuidelijke deel van de IJssel in Gelderland. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag. Door de droogte van afgelopen zomer stroomt er vanuit de Rijn te weinig water Nederland binnen. Ook het grondwaterpeil staat nog steeds laag.
Vanwege de lage waterstand en de smalle vaargeul had Rijkswaterstaat schepen in een aantal bochten al verboden om elkaar in te halen, maar dat is volgens Rijkswaterstaat mogelijk niet meer afdoende.
Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren.
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