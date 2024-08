Brussel keurt volgende compensatieregeling voor boeren goed

BRUSSEL (ANP) - Boeren die vrijwillig hun veeteeltbedrijf opgeven kunnen daarvoor worden gecompenseerd met een nieuwe subsidieregeling. De Europese Commissie heeft Nederlandse subsidieregels goedgekeurd voor in totaal 50 miljoen euro.

Het programma komt bovenop al eerder door Brussel goedgekeurde compensatieregelingen voor boeren. De nieuwe regeling is bedoeld voor boeren die niet onder een van de andere regelingen vallen, bijvoorbeeld omdat ze een afwijkend soort dieren houden.

De bedoeling van de compensatie is boeren aan te moedigen te stoppen met hun bedrijf om zo de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden te beperken. Die schadelijke uitstoot komt onder meer door de mest van dieren.

De Europese Commissie beoordeelt nationale subsidieregelingen om te zien of die geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. De commissie ziet in dit geval geen problemen omdat de regeling relatief beperkt is en tegelijkertijd hard nodig om de Europese klimaat- en natuurdoelen te halen.