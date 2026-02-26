ECONOMIE
Brussel opent fonds voor toegang tot abortus Europese vrouwen

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 15:59
anp260226157 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt geld beschikbaar voor Europese vrouwen voor wie abortus in hun eigen land illegaal is. Donderdag maakte de Commissie bekend dat hiervoor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) kan worden benut. Lidstaten zoals Nederland kunnen uit het fonds putten als vrouwen uit bijvoorbeeld Polen een abortus in Nederland ondergaan. In Polen is abortus illegaal.
Het besluit van de Commissie volgt op een burgerinitiatief genaamd My Voice, My Choice. Dit initiatief werd ruim een jaar geleden gestart en meer dan een miljoen keer ondertekend, waardoor de Commissie verplicht was het voorstel in behandeling te nemen.
De initiatiefnemers wilden dat de Commissie hiervoor een apart fonds beschikbaar zou stellen. Volgens de Commissie is abortusbeleid echter een nationale bevoegdheid, waardoor er geen nieuw EU-fonds komt. Wel zegt de Commissie toe dat bestaande fondsen hiervoor gebruikt mogen worden.
Historisch
"Een slim besluit", zegt de Nederlandse Europarlementariër García Hermida-van der Walle (D66), die het besluit historisch noemt. Door voor een bestaand fonds te kiezen, kunnen lidstaten namelijk direct "aan de slag" en hoeft een nieuw fonds niet nog eens door de lidstaten te worden goedgekeurd. "Dat scheelt zomaar drie jaar", aldus de D66'er.
SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen noemt het een "zeer teleurstellend" besluit van de Commissie. Volgens hem is het ESF+-fonds niet bedoeld voor abortus en gaat de Commissie "haar boekje te buiten". Abortus is volgens Ruissen namelijk een vraagstuk voor de lidstaten en geen taak voor de EU.
