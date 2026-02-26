Rijksambtenaren staken 24 uur voor loonsverhoging

DEN HAAG (ANP) - Rijksambtenaren door het hele land leggen dinsdag het werk 24 uur lang neer. De staking is de volgende stap in het cao-conflict. Ambtenaren zijn ontevreden over het uitblijven van loonsverhoging dit jaar. Een deel van hen verzamelt zich dinsdag in Den Haag om hiertegen te protesteren, meldt vakbond FNV.

Door de staking zullen veel rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, die dag niet of slechter bereikbaar zijn.

De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie. Daardoor gaan de medewerkers van het Rijk erop achteruit, legt de vakbond uit.

Duizend rijksambtenaren

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam hoopt dat het nieuwe kabinet "alsnog met een fatsoenlijk loonbod komt". "Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening achteruit laten gaan."

FNV verwacht meer dan duizend rijksambtenaren bij het protest dinsdag. Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen.