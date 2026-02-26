ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijksambtenaren staken 24 uur voor loonsverhoging

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 15:56
anp260226156 1
DEN HAAG (ANP) - Rijksambtenaren door het hele land leggen dinsdag het werk 24 uur lang neer. De staking is de volgende stap in het cao-conflict. Ambtenaren zijn ontevreden over het uitblijven van loonsverhoging dit jaar. Een deel van hen verzamelt zich dinsdag in Den Haag om hiertegen te protesteren, meldt vakbond FNV.
Door de staking zullen veel rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, die dag niet of slechter bereikbaar zijn.
De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie. Daardoor gaan de medewerkers van het Rijk erop achteruit, legt de vakbond uit.
Duizend rijksambtenaren
FNV-bestuurder Marcelle Buitendam hoopt dat het nieuwe kabinet "alsnog met een fatsoenlijk loonbod komt". "Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening achteruit laten gaan."
FNV verwacht meer dan duizend rijksambtenaren bij het protest dinsdag. Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

Loading