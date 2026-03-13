Brussel peinst niet over verzachting EU-sancties tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie en de Europese Raad peinzen er niet over de EU-sancties tegen Rusland te verzachten. Dat hebben ze vrijdag benadrukt in reactie op het eenzijdige Amerikaanse besluit om sancties op Russische olie-export op te heffen. "Het besluit brengt de Europese veiligheid in gevaar", schrijft voorzitter van de EU-leiders António Costa op X.

Toenemende economische druk op Rusland is volgens Costa cruciaal "om het land te bewegen tot serieuze onderhandelingen over een rechtvaardige en duurzame vrede. Het versoepelen van de sancties vergroot de Russische middelen om de agressieoorlog tegen Oekraïne voort te zetten."

"Dit is niet het moment om de sancties te versoepelen", zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. Niet in de laatste plaats omdat Rusland naar verluidt sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten 150 miljoen dollar per dag aan extra inkomsten uit de verkoop van olie heeft, voegde de woordvoerder eraan toe.