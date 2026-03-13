Cuba bevestigt in overleg te zijn met VS over mogelijke deal

HAVANA (ANP/BLOOMBERG) - Cuba en de Verenigde Staten hebben recentelijk overleg gevoerd. Dat meldt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De gesprekken zouden volgens Cubaanse media zijn gericht op het vinden van gemeenschappelijke grond voor "mogelijke samenwerkingen en het vinden van gedeelde belangen". De Cubanen willen de gesprekken graag voortzetten, aldus de verklaring.

President Donald Trump zei al eerder dat de Amerikanen in gesprek zijn met de Cubanen, al was dat nog niet bevestigd door Havana. Volgens Cubaanse media zou het Vaticaan wellicht optreden als mediator in die gesprekken.

De VS oefenen al lange tijd druk uit op het communistische Havana en hebben onder meer een eenzijdig olie-embargo opgelegd. In een televisietoespraak zei president Miguel Díaz-Canel dat daardoor al drie maanden geen brandstof het land binnenkomt. Onder meer het universitair onderwijs is daarom afgeschaald, om brandstof te besparen.