Vier verdachten aangehouden na explosie bij synagoge Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft vier mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam, in de nacht van donderdag op vrijdag.

De verdachten werden aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. Daar viel volgens de politie een voertuig op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van een van de daders bij de explosie bij de synagoge.

De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en om een tiener van 17 jaar oud.