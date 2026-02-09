Brussel veroordeelt uitbreiding Israëlische controle op Westoever

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie veroordeelt de recente beslissingen van het Israëlische Veiligheidskabinet om de Israëlische controle op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden. "Deze stap is wederom een stap in de verkeerde richting, terwijl de hele internationale gemeenschap zich inspant om fase twee van het alomvattende plan voor Gaza uit te voeren", zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag.

Annexatie van de Westelijke Jordaanoever door Israël is illegaal, benadrukte hij. "Elke concrete stap in die richting wordt beschouwd als een schending van het internationaal recht."

De EU blijft zich inzetten voor duurzame vrede, gebaseerd op de tweestatenoplossing, zei hij. "Er is geen andere oplossing dan de tweestatenoplossing."

Als Israël de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing blijft ondermijnen, kan de EU sancties instellen, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie eind vorig jaar benadrukt, bracht de woordvoerder in herinnering.