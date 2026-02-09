Ambassadeur: Nederland aan zet bij oplossen conflict Nexperia

AMSTERDAM (ANP) - Nederland is aan zet om het conflict bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia op te lossen, heeft de nieuwe Chinese ambassadeur in Nederland Shen Bo gezegd in gesprek met het ANP. De Nederlandse regering greep eind september in en verbood de Chinese eigenaar grote veranderingen door te voeren. Ook werd de Chinese topman aan de zijlijn gezet door de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Woensdag beslist de ondernemingskamer of er een onderzoek komt naar de gang van zaken bij het bedrijf.

Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) kwam met de maatregelen om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen en productie naar China zouden worden overgeheveld. Kort daarna schorste de ondernemingskamer Wingtech-topman Zhang Xuezheng vanwege vermoedens van mismanagement en belangenverstrengeling. China reageerde woedend en verstoorde de toevoer van chips uit China naar autofabrikanten.

Karremans schortte de maatregel later op als teken van goede wil, maar "dat is niet genoeg", verwoordt de ambassadeur het Chinese standpunt. "Om dit goed op te kunnen lossen, is het intrekken van de rechtszaak noodzakelijk." Als de ondernemingskamer besluit dat er een onderzoek nodig is, blijven de voorlopige ingrepen bij het bedrijf in stand.

"Het is heel belangrijk dat Nederland zich als eerste terugtrekt", benadrukt de ambassadeur. Shen liet niets los over mogelijke Chinese stappen als dit niet gebeurt. Hij hoopt dat het conflict snel kan worden afgehandeld. "Het is een zakenconflict en moet dus ook op een zakelijke manier worden aangepakt."