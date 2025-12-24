ECONOMIE
Brussel veroordeelt visumverbod VS voor oud-EU-commissaris Breton

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 12:06
anp241225084 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie veroordeelt de beslissing van de VS om een visumverbod op te leggen aan vijf Europese personen, onder wie voormalig EU-commissaris Thierry Breton. Brussel heeft opheldering gevraagd aan de Amerikaanse autoriteiten.
"Indien nodig zullen we snel en resoluut reageren om onze regelgevende autonomie te verdedigen tegen ongerechtvaardigde maatregelen", staat in een verklaring van de commissie.
Volgens de VS probeerden Breton en de anderen Amerikaanse technologiebedrijven te dwingen politieke uitingen op hun platforms te controleren. "Al veel te lang hebben ideologen in Europa georganiseerde pogingen ondernomen om Amerikaanse platforms te dwingen Amerikaanse standpunten te bestraffen die zij afwijzen", schreef de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio op socialemediaplaform X.
Brussel benadrukt echter dat de EU "een open, op regels gebaseerde interne markt" is "met het soevereine recht om economische activiteiten te reguleren".
