Brussel verwerpt Iraanse claim dat EU-militairen terroristen zijn

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 14:12
anp020226131 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwerpt het besluit van Iran om legers van EU-landen voortaan als terroristische groeperingen te bestempelen, laat een woordvoerder weten. Iran nam dat besluit als vergelding nadat de EU vorige week besloot de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) op de terreurlijst te zetten. Dat deed de EU vanwege de duizenden doden die zijn gevallen door hard ingrijpen van het Iraanse regime bij protesten.
De Europese Commissie verwerpt "de beschuldiging van terrorisme" aan haar adres, laat de woordvoerder weten.
Iran heeft inmiddels ambassadeurs ontboden van EU-landen met een ambassade in Teheran, waaronder Nederland. Er zullen nog meer vergeldingsmaatregelen komen, al is nog niet duidelijk welke.
