Australian Open-winnaar Alcaraz te moe voor toernooi in Rotterdam

Carlos Alcaraz (22) reist niet naar Rotterdam af om zijn titel op de ABN AMRO Open te verdedigen. De Spaanse tennisser, die zondag de Australian Open won, is volgens de organisatie van het toernooi te vermoeid na het toernooi in Melbourne.

De nummer 1 van de wereld was vorig jaar de grote publiekstrekker op het ATP-toernooi van Rotterdam. Hij speelde onder meer een driesetter tegen Botic van de Zandschulp en versloeg de Australiër Alex de Minaur in de finale.

"Ik heb tijd nodig om uit te rusten na de lange reeks in Australië", zegt Alcaraz in een persbericht. "Ik had het uitstekend naar mijn zin vorig jaar in Rotterdam en hoop snel weer een keer terug te keren."

"Dat zijn geweldige resultaat daar zijn deelname in Rotterdam in de weg staat, is zowel voor hem als ons enorm jammer", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

Het toernooi duurt van 7 tot en met 15 februari. Alexander Zverev, de nummer 4 van de wereld, is nu de hoogst geplaatste deelnemer. Namens Nederland doen Tallon Griekspoor en Jesper de Jong mee.