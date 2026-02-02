ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australian Open-winnaar Alcaraz te moe voor toernooi in Rotterdam

Sport
door Redactie
maandag, 02 februari 2026 om 14:16
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 14:27
anp020226135 1
Carlos Alcaraz (22) reist niet naar Rotterdam af om zijn titel op de ABN AMRO Open te verdedigen. De Spaanse tennisser, die zondag de Australian Open won, is volgens de organisatie van het toernooi te vermoeid na het toernooi in Melbourne.
De nummer 1 van de wereld was vorig jaar de grote publiekstrekker op het ATP-toernooi van Rotterdam. Hij speelde onder meer een driesetter tegen Botic van de Zandschulp en versloeg de Australiër Alex de Minaur in de finale.
"Ik heb tijd nodig om uit te rusten na de lange reeks in Australië", zegt Alcaraz in een persbericht. "Ik had het uitstekend naar mijn zin vorig jaar in Rotterdam en hoop snel weer een keer terug te keren."
"Dat zijn geweldige resultaat daar zijn deelname in Rotterdam in de weg staat, is zowel voor hem als ons enorm jammer", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.
Het toernooi duurt van 7 tot en met 15 februari. Alexander Zverev, de nummer 4 van de wereld, is nu de hoogst geplaatste deelnemer. Namens Nederland doen Tallon Griekspoor en Jesper de Jong mee.

Lees ook

Alcaraz dankt aanwezige Nadal na gewonnen Australian Open-finaleAlcaraz dankt aanwezige Nadal na gewonnen Australian Open-finale
Alcaraz overwon krampaanval en bleef geloven in zege op ZverevAlcaraz overwon krampaanval en bleef geloven in zege op Zverev
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading