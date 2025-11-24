Oekraïne-deadline voor donderdag is van tafel, constateert Schoof

LUANDA (ANP) - De Verenigde Staten, Oekraïne en de andere betrokkenen nemen meer tijd voor hun onderhandelingen over het nieuwe Amerikaanse vredesplan. De oorspronkelijke deadline van komende donderdag is van tafel, heeft demissionair premier Dick Schoof vastgesteld.

Schoof werd maandag met de andere Europese leiders bijgepraat over het overleg, dat in Genève plaatsvindt. Vorige week zetten de VS Oekraïne nog onder grote druk om snel in te stemmen met het vredesplan, dat allerlei forse concessies van het land vroeg. Washington wilde vóór de feestdag Thanksgiving tot een akkoord komen. De Amerikaanse hoofdonderhandelaar, buitenlandminister Marco Rubio, relativeerde die deadline zondagavond al ietwat.

De VS hebben nog geen nieuwe termijn genoemd, maar de Europese leiders hebben geconstateerd "dat aanstaande donderdag niet meer de keiharde datum is", zei Schoof bellend van een EU-top in Angola. Hij noemt dat respijt "belangrijk".